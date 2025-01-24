Свыше 300 тонн рыбной продукции произвели в Дмитровском округе в 2024 году

Сфера рыбоводства активно развивается в Дмитровском муниципальном округе. За прошлый год в муниципалитете произвели 312 тонн продукции товарной аквакультуры.

В округе работают «НЦ Селекцентр» и крестьянско-фермерские хозяйства Олега Юрко и Валентина Азоркина. Другая компания — «Фуд Тим» — специализируется на переработке рыбы и морепродуктов.

Также в 2024 году вблизи Дмитрова начали строить «Индустриальный рыбный парк Food Team». Запустить в работу его должны в этом году.

Здесь объединятся современные рыбоперерабатывающие компании. Они будут использовать инновационные технологии глубокой переработки, заниматься безотходным производством, создавать инновационные продуктовые решения.

Кроме того, в поселке Некрасовский действует компания «Три Кита». Она производит рыбные деликатесы, икру, пресервы и морские коктейли.

«Дмитровский городской округ является одним из ведущих аграрных муниципалитетов Подмосковья. И в этом огромная заслуга тех, кто живет и трудится на дмитровской земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.