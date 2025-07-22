Свыше 300 спасателей задействовали в устранении последствий ливня в Подмосковье

После сильного дождя в Подмосковье подтопило некоторые дороги, а во дворах образовались большие лужи. В устранении последствий непогоды задействовали свыше 300 специалистов МЧС. В СНТ Рычково они помогли тяжелобольной женщине добраться до скорой помощи.

Как рассказали в областном управлении МЧС, подтопленными остаются 40 участков дорог в СНТ «Соловьиная роща».

Специалисты уже осушили восемь подтопленных участков: по два в Истре и Красногорске и по одному в Балашихе, Жуковском, Дмитрове и Наро-Фоминске. Кроме того, в Истре восстановили размытую дорогу.

Работы продолжаются на мосту у деревни Алексино, а между СНТ «Юбилейный-110» и КП «Сысоево Парк» организовали лодочную переправу. Сейчас там строят объездную дорогу и прорабатывают установку моста совместно с Минобороны.

«Угрозы жизни населения нет. Жители в зонах подтопления обеспечены необходимым, эвакуация не требуется», — подчеркнули в ведомстве.

В МЧС добавили, что в СНТ Рычково спасатели помогли эвакуировать пожарный автомобиль, который попал в промоину, спеша за тяжелобольной женщиной. Пациентке помогли добраться до скорой помощи — спасатели несли ее на носилках 1,5 километра.

Всего в работах задействовали 324 человека и 108 спецмашин.