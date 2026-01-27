Свыше 300 рабочих привлекли к уборке снега в Лобне

Коммунальные службы городского округа Лобня перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Ранее во вторник, 27 января, в Подмосковья начался сильный снегопад.

Последствия снегопада в Лобне устраняют около 300 рабочих и свыше 70 специализированных машин.

Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют дорогам, подъездам к больницам и учебным заведениям, чтобы даже в такую погоду жители и гости округа могли вовремя добираться до пункта назначения.

При уборке дворов рабочие следуют определенному алгоритму. Сначала они расчищают пути к подъездам, а затем убирают снег с пешеходных дорожек, которые ведут к остановкам и магазинам.