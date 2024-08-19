Свыше 300 пловцов выступили на турнире за кубок чемпионов Swimcup в Красногорске

Свыше 300 любителей плавания присоединились к международному Кубку чемпионов Swimcup в Красногорске. Турнир прошел на открытой воде на пляже Рублево. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Старты прошли в четырех дисциплинах: «Лайт 500 метров», «Классик 1000 метров», «Ультра 2000 метров» и командная эстафета 3 по 300 метров. Свое мастерство также продемонстрировали юные пловцы, самым младшим из которых исполнилось по семь лет. Спортсмены преодолели дистанции в 100 и 300 метров.

Напомним, что финальный летний старт в рамках международного Кубка чемпионов Swimcup состоится 31 августа на берегу Озернинского водохранилища в Рузе. Зарегистрироваться на заключительный летний турнир и посмотреть результаты можно на сайте. Серия заплывов в 2024 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья».

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