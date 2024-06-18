Свыше 300 пандусов установили и отремонтировали в подъездах Подмосковья с января

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 300 пандусов установили или отремонтировали в жилых домах в Подмосковье с начала года. Они обеспечивают комфорт при спуске и подъеме для инвалидов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, управляющие компании должны следить за наличием приспособлений для комфорта инвалидов и обеспечивать их работу. Это платформы, пандусы и подъемники, которые необходимо вовремя обследовать и ремонтировать.

Сообщить об отсутствии такой установки жители могут в УК.

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