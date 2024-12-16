Свыше 300 новых автобусов запустят в Подмосковье до конца января

Качество общественного транспорта продолжает расти в Подмосковье. В этом году регион получит свыше 300 новых автобусов. Все они выйдут на линии до конца января 2025 года. О том, какие еще меры приняли для улучшения работы системы, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минтранса Алексей Гержик.

Зимой система общественного транспорта традиционно сталкивается с большими вызовами. Большое количество машин находятся в ремонте, водителей может не хватать, а жители жалуются на грязные автобусы. Все эти проблемы в Подмосковье смогли решить, приняв целый ряд мер, рассказал Алексей Гержик.

Ремонт и содержание в чистоте

Так, зарплата слесарей, которые ремонтируют автобусы, с апреля этого года увеличилась на 20%, а их рабочие зоны утеплили. Это помогло привлечь еще 174 специалиста с января. Благодаря этому к концу первого квартала 2025 года в ремонте будут находиться не более 750 автобусов.

Для содержания машин в чистоте в регионе закупили 40 портальных моек, из которых 32 уже функционируют. Работники таких точек также получили повышение — их зарплата увеличилась на 20%.

«Наша задача — не допустить грязные автобусы на линию. Уже за три месяца осени мы снизили количество жалоб на состояние автобусов с 1300 до 800», — отметил Гержик.

Обновление автопарка

До Нового года Подмосковье также получит 304 новых автобуса. Из них 104 уже приняли. В полном составе они выйдут на линии до 31 января. Больше всего транспортных средств получат Одинцово, Домодедово, Балашиха и Ленинский округ.

Эту работу проводят благодаря федеральной лизинговой программе, в которой регион продолжит участвовать, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Он добавил, что со следующего года особое внимание уделят автобусам до станций МЦД. Это связано с тем, что маршруты, пересекающие МКАД, перейдут в управление «Мосгортранс».

«Вместе с Москвой мы усилим маршруты, которые пересекают МКАД. Наша задача будет — сделать отдельный акцент и усилить количество автобусов в части работы МЦД», — заявил он.

Привлечение водителей

Кроме того, для привлечения водителей в Подмосковье установили подъемные выплаты в размере 50 тысяч рублей для новых работников. С ноября их уже получили 196 человек. Иногородним сотрудникам компенсируют стоимость проезда — 10 тысяч рублей дважды в год.

Водителей из других регионов привлекают в Подмосковье рекрутеры. С начала года таким образом на работу пришли 126 человек.

«Установлено ограничение по отпускам зимой. Каждому директору филиалов поручено держать не более 7% водителей в отпуске с декабря по март», — добавил министр.

Благодаря всем этим мерам штат водителей удалось увеличить на 775 человек за год.