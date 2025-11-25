Свыше 300 медиков трудоустроились в Подмосковье по целевым договорам за год

Абитуриенты, которые планируют поступать в медицинские университеты, могут оформить договор на целевое обучение с медицинской организацией и Министерством здравоохранения Московской области. После окончания вуза выпускники приходят работать в ту больницу, с которой заключили соглашение. Чаще всего таким способом готовят педиатров, терапевтов, врачей приемного отделения, гинекологов, онкологов и специалистов других направлений.

Московская область давно сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны — Сеченовским и Пироговским университетами, Российским университетом медицины, медуниверситетами Рязани, Твери, Санкт-Петербурга и другими.

«Целевая программа позволяет на перспективу подготовить те медицинские кадры, которые требуются медорганизациям региона. В этом году в наши поликлиники и больницы вышли на работу более 300 молодых врачей, только закончивших целевое обучение: из них 102 человека по программам специалитета и 199 — ординатуры», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Заключить договор на целевое обучение могут и студенты Московского областного медколледжа. Во время учебы участники программы получают стипендию от медицинской организации, а после выпуска обязуются проработать в ней не менее трех лет.