Свыше 300 машин эвакуировали за неправильную парковку во дворах Подмосковья с января

В Подмосковье продолжается борьба с неправильной парковкой автомобилей. С начала года из дворов региона переместили около 330 машин, оставленных в неположенных местах.
Транспортные средства мешали проезду специальной техники и вывозу мусора с контейнерных площадок.
Больше всего нарушений выявили в Ленинском округе — 201. Еще 62 автомобиля эвакуировали в Домодедове, а 37 — в Подольске.
Водителям, которые не соблюдают правила парковки во дворах жилых домов, грозит штраф до пяти тысяч рублей. Сообщить о нарушении может любой прохожий, отправив сообщение в разделе «Народный инспектор» на портале «Добродел».
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