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    Свыше 300 котельных и ЦТП построят и обновят в Подмосковье в этом году

    Новая котельная в д. Поварово г.о. Солнечногорск
    Фото: Новая котельная в д. Поварово г.о. Солнечногорск/Медиасток.рф

    В Подмосковье продолжается подготовка к зиме, а также проходит плановое обновление коммунальной инфраструктуры. В этом году в регионе построят и капитально отремонтируют более 300 котельных и центральных тепловых пунктов, сообщили губернатору Андрею Воробьеву во время его рабочей поездки в Клин.

    По государственным, инвестиционным программам, а также концессиям на территории Московской области обновят порядка 250 километров теплосетей.

    «При формировании народной программы „Единой России“ именно вопросы теплоснабжения стояли во главе угла», — отметил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, который также посетил Клин.