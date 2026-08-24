Свыше 300 котельных и ЦТП построят и обновят в Подмосковье в этом году
В Подмосковье продолжается подготовка к зиме, а также проходит плановое обновление коммунальной инфраструктуры. В этом году в регионе построят и капитально отремонтируют более 300 котельных и центральных тепловых пунктов, сообщили губернатору Андрею Воробьеву во время его рабочей поездки в Клин.
По государственным, инвестиционным программам, а также концессиям на территории Московской области обновят порядка 250 километров теплосетей.
«При формировании народной программы „Единой России“ именно вопросы теплоснабжения стояли во главе угла», — отметил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, который также посетил Клин.