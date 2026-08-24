Свыше 300 котельных и ЦТП построят и обновят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье продолжается подготовка к зиме, а также проходит плановое обновление коммунальной инфраструктуры. В этом году в регионе построят и капитально отремонтируют более 300 котельных и центральных тепловых пунктов, сообщили губернатору Андрею Воробьеву во время его рабочей поездки в Клин.