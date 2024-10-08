Свыше 300 книжных клубов открыли в библиотеках Подмосковья
Свыше 380 книжных клубов открыли на базе подмосковных библиотек. К ним могут присоединиться читатели любого возраста.
Книжные клубы объединяют любителей чтения. В них можно изучать и обсуждать литературу, обмениваться мнениями и рекомендациями. Так, в центральной библиотеке в Мытищах участники клуба "Найди свою любовь» читают пьесы, в "Книголюбе" в Дубне обсуждают русскую классику.
Клуб "Книгогид" в детской библиотеке в Одинцове проводят встречи о творчестве русских поэтов и писателей, в "Книжной лавочке" в Григорьевской сельской библиотеке Луховицах юные читатели знакомятся с литературными произведениями через театральные постановки и презентации. В учреждении также организуют встречи с интересными людьми, в том числе с музыкантами и композиторами.
Творческие мероприятия также проводят в Балашихе, Электростали и других муниципалитетах.
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