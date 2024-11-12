Свыше 300 кадастровых инженеров БТИ вошли в рейтинг Росреестра Подмосковья
Кадастровые инженеры БТИ Московской области подготовили 14 276 дел на объекты недвижимости за девять месяцев. 333 специалиста вошли в рейтинг Росреестра.
В рейтинг Росреестра вошли 2936 кадастровых инженеров Подмосковья, в том числе 333 специалиста из БТИ.
Самым эффективным кадастровым инженером бюро стал Сергей Румынский из Люберецкого филиала. У него 778 регистраций и седьмое место в общем рейтинге Росреестра.
На втором месте — Ирина Козлова из Красногорского филиала. У инженера 533 регистрации и 31-е место в рейтинге Росреестра.
На третьей позиции оказался Сергей Марморин из Южного филиала БТИ. За девять месяцев специалист произвел 429 регистраций недвижимости и занимает 60-е место в общем рейтинге Росреестра.
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