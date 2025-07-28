Свыше 300 юношей и девушек представят Подмосковье на фестивале «Таврида» в Крыму

Более 300 одаренных молодых людей из Московской области станут участниками летнего фестиваля «Таврида.Арт». Мероприятие пройдет с 1 по 3 августа в крымской бухте Капсель.

Подмосковная молодежь получит не только новые впечатления и знания, но также сможет продемонстрировать свои таланты.

«Традиционно на площадке фестиваля будет работать стенд Московской области. На протяжении всех трех дней фестиваля любой желающий сможет присоединиться к нашим активностям: утренняя йога, творческие мастер-классы, занятия по тактической медицине, викторины, открытый микрофон. Там гости со всей России смогут познакомиться с культурой и традициями нашего региона и увезти с собой приятные воспоминания и сувениры», — рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Уже в пути участники делегации полностью погрузились в творческую атмосферу: в поезде играли на гитарах, исполняли авторские песни, вели оживленные дискуссии о будущих проектах. Неформальное общение помогло молодым людям не только познакомиться, но и настроиться на предстоящую насыщенную программу.

Фестиваль предложит гостям более 300 разнообразных событий: музыкальные выступления, театральные постановки, кинопоказы, выставки, дегустации, ярмарки, экскурсии, лекции и мастер-классы. Программа сочетает современное искусство с национальными традициями.

На пяти площадках фестиваля выступят более 20 известных артистов, а также молодые исполнители. Театральные коллективы представят свои лучшие работы. По традиции участники объединятся в масштабном арт-шествии, которое пройдет по всей площадке.

«Насыщенная программа, долгая дорога, но делегация Московской области — просто заряжена и вдохновлена! Горжусь каждым участником, у нас прекрасная команда. Готовы к активной работе и новым знакомствам!» — отметил руководитель делегации Подмосковья, житель Мытищ Александр Калинкин.