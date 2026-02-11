Свыше 300 геодезических пунктов обследуют в Подмосковье в 2026 году

В 2025 году специалисты подмосковного Росреестра обследовали 328 геодезических пунктов. В этом году работы проведут на 349 объектах.

Геодезические пункты обследуют в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». В процедуру входят осмотр и выявление состояния объекта, а также оценка возможности спутниковых наблюдений. Это позволяет обеспечивать точность геодезических и картографических работ.

В ходе обследования специалисты осматривают наружный знак пункта на устойчивость и повреждения. Особое внимание уделяют марке, которая должна быть четкой и неразрушенной. Также оценивают состояние охранной зоны, измеряют координаты для контроля возможных смещений знака. В конце составляют подробное описание и схему пункта.

«Обследование геодезических пунктов — важнейшая государственная задача, направленная на поддержание пространственного фундамента региона. От сохранности геодезических пунктов зависит точность и законность огромного числа работ», — сказал начальник отдела геодезии и картографии Игорь Листков.

Жителям напомнили о важности бережного отношения к геодезическим знакам и штрафах за их повреждение.