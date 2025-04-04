Свыше 300 гектаров охранных зон ЛЭП расчистили в Подмосковье с января

Свыше 300 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи расчистили в Подмосковье с начала года. На территории убрали деревья и кустарники, чтобы снизить риски повреждения проводов.

Всего в этом году энергетики расчистят 2,4 тысячи гектара охранных зон вдоль ЛЭП. Больше всего работ запланировали в Раменском, Пушкино и Одинцове.

«Расчистка трасс вдоль ЛЭП является важным элементом профилактики незапланированных отключений. Мы регулярно проводим данные работы, чтобы минимизировать риски повреждения линий из-за падения деревьев или их контакта с проводами. Это особенно актуально в условиях непогоды, когда нагрузка на энергосистему возрастает», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Наибольший объем мероприятий запланировали на весну и лето. В ходе работ специалисты также уберут порубочные остатки.

В министерстве добавили, что расчистка необходима для безопасного использовать электросетей и исключения возможных повреждений.