Свыше 300 фасадов многоквартирных домов обновят в Подмосковье в этом году

В этом году в Подмосковье капитально отремонтируют фасады 362 многоквартирных домов. Наибольший объем работ запланировали в Люберцах, Лобне, Коломне, Одинцове и Мытищах.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, капитальный ремонт фасадов — одно из ключевых направлений региональной программы.

Всего в Подмосковье более 44 тысяч многоквартирных домов. За 12 лет в порядок привели 20 тысяч из них.

«В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — отметил глава ведомства Кирилл Григорьев.

В ходе ремонта специалисты восстанавливают кирпичную кладку и межпанельные швы, утепляют стены, штукатурят и красят фасады, обновляют входные группы и цоколь. Это помогает продлить срок службы здания.

На всех этапах за работами следят эксперты стройнадзора.