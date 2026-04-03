Свыше 300 дачных домов в Подмосковье сменили статус на жилой с начала 2026 года

С начала 2026 года собственники перевели 329 домов из статуса «дача» в «жилой дом», воспользовавшись услугой «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» от Минмособлимущества.

«Услуга по переводу садового дома в жилой становится год от года все более популярной, потому что дает ряд преимуществ собственникам недвижимости. Это и возможность прописки, и участие в программе социальной газификации, и сниженные тарифы за коммунальные услуги», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Перевод садового дома в жилой требует от собственника следующих действий:

1. Подтвердить соответствие дома требованиям надежности и безопасности, получив заключение по обследованию технического состояния объекта. 2. Подать заявление на услугу «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на региональном портале госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/services/21140). 3. Приложить нотариально заверенное согласие других собственников (если они есть). 4. Дождаться решения: в течение 13 рабочих дней специалисты принимают решение и направляют его заявителю и в Росреестр, который вносит изменения в ЕГРН.

Все критерии и требования к объекту недвижимости можно найти в Постановлении правительства РФ №47 от 28 января 2006 года (http://government.ru/docs/all/55219/). Среди требований: капитальность строения, наличие фундамента, окон, электричества, холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), системы отопления и вентиляции.