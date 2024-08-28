Свыше 300 человек поступили на очное отделение РАНХиГС в Красногорске

Московский областной филиал РАНХиГС в городском округе Красногорск установил рекорд за последние пять лет по числу первокурсников очного отделения. Туда в этом учебном году зачислили 316 абитуриентов.

В филиале РАНХиГС подвели итоги приемной кампании: студентами очного обучения по программам бакалавриата в этом году стали 316 человек, очно-заочного — 62 человека. В этом году ребят из Красногорска было значительно больше.

«За бюджетные места шла упорная борьба, и ситуация в последние дни менялась каждый час. По результатам конкурса в Московский областной филиал Президентской академии самый высокий минимальный балл на бюджет сформировался на направлении „Экономика“ — 264 балла, а минимальный балл был на бюджет по направлению „Менеджмент“ — 252 балла» — рассказала ответственный секретарь приемной комиссии, директор Центра внеучебной и профориентационной работы, заместитель директора Московского областного филиала РАНХиГС Эльвира Дементьева.

Еще 111 студентов продолжат осваивать программы магистратуры, прием туда продлится до ноября. Приемная комиссия работает по адресу: город Красногорск, улица Речная, дом № 8, корпус 1, аудитория 111, обратиться туда можно и по телефону: +7 (495) 926-37-83.

По сравнению с другими высшими заведениями России стоимость обучения на очной форме в филиале Президентской академии невысока: от 246 до 270 тысяч рублей в год. Ребятам, набравшим более 220 конкурсных баллов, предоставляют скидку на обучение. Выпускникам филиала вручают единый диплом Президентской академии.

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