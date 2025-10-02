Свыше 300 человек посетили областной форум «Садоводы Подмосковья»

В исторической усадьбе Гребнево в Щелкове прошел форум «Садоводы Подмосковья». Мероприятие объединило активных дачников, экспертов и представителей власти, став площадкой для диалога, обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Главная цель встречи — не только собрать садоводов вместе, но и предложить им реальные инструменты для решения накопившихся проблем.

«Но самое главное — так как организатором форума является комитет Московской областной думы по имущественным отношениям, — чтобы, как раз, объединив всех, создать нормативную базу, которая бы способствовала развитию законодательства», — подчеркнула первый заместитель председателя думы Лариса Лазутина.

Для участников организовали консультационную площадку, параллельно работали тематические сессии, на которых обсуждали юридические и инфраструктурные аспекты садоводства.

Эксперты подробно объяснили нюансы дачной и лесной амнистий, правила проведения межевания и оформления земель. Отдельное внимание уделили подключению к газовым и электрическим сетям, льготным тарифам на электроэнергию и другим вопросам.

Также речь шла о вывозе твердых коммунальных отходов, борьбе со свалками, ремонте дорог и запуске сезонных маршрутов общественного транспорта.

Сегодня в Подмосковье насчитывают около 12,5 тысячи садоводческих некоммерческих товариществ, которым необходимо повышение уровня комфорта.

«Если раньше садоводу хватало, когда он приезжал и уезжал, пять киловатт, а если он собирается здесь жить, то это уже 15. Для этого нужно тащить сети, оборудовать подстанции и так далее», — пояснил председатель комитета Московской областной думы по имущественным отношениям и природопользованию Владимир Шапкин.

Важной частью события стала выставка урожая, выращенного садоводами в Щелкове.

Она показала не только мастерство и трудолюбие подмосковных дачников, но и их поддержку российских военнослужащих — собранные плоды отправили в зону специальной военной операции в качестве гуманитарной помощи.