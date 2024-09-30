Свыше 300 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе в Подмосковье переселили из аварийного жилья еще 321 человека. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье расселили 142 квартиры. Общая площадь жилья составила 5 918,17 квадратных метра.

Жители получили квартиры в новостройках или на вторичном рынке, выкупную стоимость или помещения в свободном жилищном фонде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.

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