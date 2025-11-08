Свыше 300 бездомных собак отловили и стерилизовали в Истре с начала года

В муниципальном округе Истра продолжается отлов и стерилизация бездомных собак. Животных отлавливают, привозят в приют, помещают на карантин, проводят обработку от паразитов, чипируют, вакцинируют и стерилизуют.

По истечению постоперационного периода животное выпускают в прежнюю среду обитания. Так, с начала 2025 года на территории муниципалитета сотрудниками специализированной компании было отловлено 307 бездомных собак.

В октябре это 18 особей, которые были пойманы в деревне Глинки, Павловской Слободе, Северном, Новопетровском, Новоселово и Мартюшино. Крайний выезд был вчера, 30 октября, в деревню Бужарово.

Глава округа Татьяна Витушева подчеркнула, что в случае, если вы увидели безнадзорную собаку на улице, то не подходите к ней, не пытайтесь накормить и не совершайте резких движений. Сразу же сообщите о собаке в администрацию округа Истра по телефону: 8 (495) 994-85-55 (доб. 275).