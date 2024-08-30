Свыше 30 зданий снесут по решению суда на землях Гослесфонда Истры

Территория Государственного лесного фонда принадлежит России, а в регионах — находится в оперативном управлении правительственных органов. В Московской области эту функцию выполняет Комитет лесного хозяйства.

Частные лица и коммерческие организации могут претендовать на аренду лесных участков, однако этот процесс строго регламентирован и сопровождается значительными ограничениями в ведении хозяйственной деятельности. Одним из ключевых условий является запрет на строительство на землях лесного фонда, особенно в защитных лесах, если эти постройки не соответствуют установленному перечню объектов капитального строительства и не связаны с развитием лесной инфраструктуры для рекреации.

В случае с арендатором, который получил участок в Рождественском участковом лесничестве Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес», условие было нарушено. Комитет лесного хозяйства выявил нарушение и подал иск в суд, который постановил о необходимости сноса капитальных строений.

Тем не менее, организация-арендатор игнорировала многократные уведомления и с декабря 2017 года и уклонялась от исполнения решения суда, хотя по закону обязана была демонтировать постройки и рекультивировать освобожденную землю.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов сообщил о том, что справедливость закона восстановлена. Так, начался снос 32 объектов, включая восемь гостевых домов, восемь зданий для хранения противопожарного и спортивного инвентаря, восемь зданий зданий центра релаксации и восемь беседок. Работы выполняет подрядная организация за свой счет, с последующим взысканием затрат с ответственного лица.

После демонтажа сооружений и вывоза мусора намечено провести рекультивацию участка и необходимые лесовосстановительные мероприятия с участием сотрудников Истринского лесничества и Клинско-Истринского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», подведомственного Комитету лесного хозяйства Московской области.

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