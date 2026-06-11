Свыше 30 водоемов Подмосковья признали безопасными для купания

Фото: Пляж в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» поселка Запрудня Талдомского округа / Медиасток.рф

С наступлением теплой летней погоды в Подмосковье жители все чаще выбирают отдых у воды. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по региону напомнило о необходимости купаться только в официально разрешенных местах, прошедших санитарно-эпидемиологическую проверку.

В Подмосковье выдали 33 положительных заключения. В список разрешенных для купания и отдыха вошли следующие места:

• озеро «Исаакиевское», карьер «Амазонка», водоем «Мечта», карьер «Нажицы», карьер «Золотые пески» и водоем «Горский» в Орехово-Зуевском округе;

• правый берег реки Десны у деревни Челохово, правый берег реки Люблевки возле деревни Семеновская и «Княжеский пруд» в Егорьевске;

• два пляжа на озере Белом в Шатурском округе — на территории центра отдыха «Изумрудный» и санатория «Озеро Белое»;

• парк культуры и отдыха «Солнечный берег» в Запрудне Талдомского округа;

• муниципальный пляж на Правобережной улице в Зарайске;

• озеро Большое во Фрязине;

• карьеры «Байкал», «Евсеевский» и «Васютино», а также Стахановское озеро в Павлово-Посадском округе;

• карьер «Волкуша» в Лыткарине;

• два пляжа на озере «Загорское море» в Сергиевом Посаде;

• пруд на реке Синичке в селе Ангелово и зона отдыха «Живописная бухта» в Красногорске;

• озеро Святое в Шатуре, озеро Юбилейное в Рошале и пруд в селе Митинская;

• пруд в парке «Победа» Талдомского округа;

• пляж «Голубое озеро» и пляж «Белоомут» на реке Оке в округе Луховицы;

• водоем «Юбилейный» в Электростали;

• река Серебрянка в Пушкино;

• две зоны отдыха на Пестовском водохранилище в Пушкинском округе.

Одновременно шесть рекреационных зон получили отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Непригодными для купания признали водоемы «Западный», «Южный» и водоем в поселке Всеволодово в Электростали, две зоны отдыха на реках Вязь и Сестра в Клину, а также пляж на реке Уче в Ивантеевке.

Если на берегу установили знак «Купаться запрещено», это означает, что водоем не соответствует санитарным требованиям и может представлять угрозу для здоровья.