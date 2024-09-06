Свыше 30% урожая грунтовых овощей собрали в Подмосковье

Аграрии Подмосковья собрали уже 30% урожая грунтовых овощей. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что к этому дню убрано 2,4 тысячи гектаров полей.

В Московской области идет сбор картофеля, кабачков, капусты. Собирают в том числе и тыкву, богатую каротином. Она является источником природных антиоксидантов и растительного белка, содержит витамины группы A, В, С, E, а также калий, магний, кальций и железо.

Т ыквенные семечки — настоящая кладезь полезных веществ. Употребление семечек тыквы поможет при депрессии и проблемах с бессонницей за счет наличия магния и аминокислот в их составе.

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что сезонные овощи и фрукты можно без опасений покупать на региональных рынках и ярмарках. Ветеринарные специалисты контролируют качество продукции, берут пробы и проводят исследования.

А вот на стихийных рынках вдоль дорог приобретать овощи и фрукты нежелательно. Это может быть опасно для здоровья.

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