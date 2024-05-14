Свыше 30 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию с января | 360°

14 мая 2024, 17:05
Свыше 30 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию с января
Жители Химок могут проверить здоровье в поликлинике. С начала года в округе диспансеризацию прошли свыше 30 тысяч человек.
Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Также записаться на медицинский осмотр можно на портале «Здоровье» или по номеру телефона 122.
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Результаты доступны онлайн через телемедицинскую консультацию. Врач расскажет об итогах диагностики и в случае необходимости выпишет направление на дополнительные обследования.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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