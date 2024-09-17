Свыше 30 тысяч пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья с мая

Свыше 30,4 тысячи жителей Подмосковья воспользовались водным транспортом с начала сезона. Речные маршруты работают в Коломне, Лыткарине и Серпухове.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, речные маршруты становятся популярнее с каждым годом. Так, с начала сезона пассажиропоток увеличился на 25% по сравнению с прошлогодними показателями.

С 1 мая маршрутами в Лыткарине воспользовались свыше 15,6 тысячи человек, в Коломне — более 4,3 тысячи.

«Отмечу, что в Серпухове число пассажиров увеличилось значительно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3,7 тысячи человек, и составило больше 10,3 тысячи», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта области Алексей Гержик.

В ведомстве напомнили, что от причала Лыткарино до деревне Андреевское ходит катер «Стриж», он будет курсировать до 20 ноября. В Коломне от причала Бочманово до причала Притыка двигается теплоход «Москва-108», а от причала Серпухов до причала Сады — теплоход «Зуша». Они будут работать до 30 сентября.

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