Свыше 30 тысяч медицинских справок оформили онлайн в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут оформить медицинские справки онлайн. С начала 2025 года в регионе оказали свыше 30 тысяч таких услуг.

Через интернет в Московской области можно получить документ об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о прививках, необходимую абитуриентам справку 086/у и другие .

«Медицинский документ в онлайн-формате удобен тем, что всегда находится под рукой и не потеряется, так как хранится в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Кроме того, оформление справок через интернет не требует очного посещения поликлиники, что позволяет сэкономить время», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы получить справку онлайн, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг Подмосковья и перейти в раздел «Здоровье».