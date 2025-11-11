Свыше 30 тысяч исследований качества ягод провели в Подмосковье с января

Специалисты подмосковной госветслужбы продолжают следить за качеством продуктов на ярмарках и рынках региона. С начала года они отобрали свыше 22 тысяч проб ягод и провели более 31 тысячи исследований.

Как рассказали в областном Комлесхозе, анализ включает органолептические исследования, где специалисты оценивали внешний вид, цвет и запах продукции. После этого в плодах проверяют содержание вредных веществ.

Всего с начала года по результатам исследований изъяли 297 килограммов ягод, которые не прошли контроль.

В ведомстве напомнили, что такие процедуры в регионе проводят регулярно, чтобы обеспечить безопасность покупателей. Особое внимание уделяют содержанию радионуклидов и нитратов из-за особенностей ягод накапливать вредные вещества.