Свыше 30 тысяч домов проверят на готовность к зиме в Подмосковье до сентября

Подготовка к осенне-зимнему периоду продолжается в Московской области. Специалисты обошли около восьми тысяч многоквартирных домов за неделю. Всего до 1 сентября проверят порядка 31 тысячи домов.

В Подмосковье свыше 53 тысяч многоквартирных домов. Регион — на первом месте по их количеству в стране, отметил заместитель председателя областного правительства, министр по содержанию территорий и жилищному надзору Владислав Мурашов.

«В этом году мы запустили алгоритм работы муниципалитетов по подготовке к осенне-зимнему периоду. До 1 мая глава городского округа утверждает график готовности. Мы закрепили за каждым инспектором конкретный дом, за который он отвечает от начала до конца», — рассказал Мурашов.

По его словам, в проверках самых проблемных домов участвуют 200 инспекторов министерства по содержанию территорий и жилищному надзору, а также 200 специалистов совета многоквартирных домов.

«Это 400 человек, которые сейчас обходят самые сложные дома и заносят в приложение „Проверки Подмосковья“ наиболее сложные проблемы. Далее муниципалитеты готовят паспорта готовности по каждому дому. Затем каждый сложный дом мы будем повторно проверять», — указал Мурашов.

Мурашов подчеркнул, что главная задача — устранить до 15 сентября все выявленные замечания. При этом особое внимание уделяется четырем типам замечаний — теплоизоляция, опрессовка теплосети, осушение подвала и закрытие теплового контура.

«Опрессовка: по каждому дому выходит специалист, который включает компрессов, дает давление и смотрит, чтобы в течение пяти минут давление не падало. Это показатель того, что в системе нет протечек. Сейчас мы это фиксируем путем видео, которое прикрепляется к каждому дому, и проверяем, что проверка действительно была сделана, — подытожил Мурашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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