Свыше 30 тысяч человек посетили фестиваль народной культуры в парках Подмосковья

В минувшие выходные на территории 85 парков Московской области прошло масштабное мероприятие «Культурный код Подмосковья». Для гостей подготовили тематические экскурсии, красочные фотовыставки, концерты, квесты и поэтические чтения.

В городском парке в Шаховской посетители осваивали игру на народных инструментах, учились росписи по дереву и создавали традиционные куклы-обереги. Особой популярностью пользовалась интерактивная лекция-прогулка по аллее военной техники, а завершился праздник дегустацией ароматной каши из чугунков.

Выставка местных художников «Городские летописи» и мастер-класс по созданию узоров провели в городском парке Павловского Посада. После познавательной экскурсии и ярмарки народных промыслов состоялся концерт артистов Владимирской областной филармонии.

В реутовском парке «Фабричный пруд» работала фотовыставка «Любимые места Реутова», проходили мастер-классы по росписи матрешек и ракет, а кульминацией стала фольклорная программа «Поет душа России».

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске превратился в литературную гостиную. Также гости насладились модным показом и освоили различные техники декоративно-прикладного искусства — от работы с цветным песком до создания авторских украшений. Вечер завершился концертом «Звук родной земли».

Парк имени В. Талалихина в Подольске удивил посетителей интерактивными площадками и массовым флешмобом «Радость движения», а на главной сцене выступили солисты местной филармонии.