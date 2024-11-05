Свыше 30 тренировок по вольной борьбе провели в Химках с начала года

Свыше 30 открытых тренировок по вольной борьбе организовали в спортивном клубе «Альбаго» в Химках с начала года. Их посетили начинающие спортсмены со всего округа.

Молодые борцы разминались, учились базовым приемам и технике спарринга. Безопасность спортсменов обеспечивал международный мастер спорта Альберт Хачатрян. Занятия посещали также дети из многодетных и малообеспеченных семей.

«Это не только путь к спортивным достижениям, но и возможность для детей из разных семей почувствовать поддержку и обрести старших наставников», — отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Напомним, ранее спортсмены из Химок победили на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Борьба в школу». Воспитанники местных спортивных школ заслужили медали всех трех категорий в программах вольной и греко-римской борьбы. Всего за первенство состязались около 200 человек.

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