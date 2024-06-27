Свыше 30 тепловых пунктов отремонтируют в Мытищах к осени

Фото: Пресс - служба Мытищи

Оперативное городское совещание прошло в администрации Мытищ. На нем обсудили вопросы повышения надежности объектов электросетевого хозяйства и подготовки к осенне-зимнему периоду.

Начальник управления ЖКХ городского округа Мытищи Александр Хаюров отметил, что выполнение мероприятий в рамках инвестиционных программ в 2023 году позволило минимизировать количество технологических нарушений и повысить надежность подачи электроснабжения.

Так, в рамках подготовки к зиме запланирован капитальный ремонт 32 тепловых пунктов, а также расчистка воздушных линий. На данный момент выполнены капитальный ремонт 14 трансформаторных подстанций.

Отметим, что в результате всего комплекса мероприятий стабилизируется электроснабжение жителей населенных пунктов, включая Большую Черную, Хлябово, Драчево, Фоминское, Большое Ивановское, Протасово, Рождественно и Долгиниху.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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