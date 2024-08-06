Свыше 30 студентов пройдут практику в подмосковном стройнадзоре

Еще 34 студента второго и третьего курсов пройдут практику в подмосковном стройнадзоре. Это на 10 больше, чем в прошлом году.

Как рассказали в ведомстве, практику пройдут студенты направлений «Архитектура», «Гражданское и промышленное строительство», «Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство», «Менеджмент» и другим. Из них 25 человек будут заниматься в Главгосстройнадзоре, девять — в «Мособлстройцнил» и «СтройЭксперт», еще пять — в Центре содействия строительству.

Учреждение сотрудничает с МГСУ с 2019 года. Студенты регулярно проходят там практику, а лучших принимают на работу.

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