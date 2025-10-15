Свыше 30 спортсменов представят Подмосковье на чемпионате России по дзюдо

Сформирована сборная Московской области для участия в чемпионате России по дзюдо среди мужчин и женщин, который пройдет в Екатеринбурге. В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья уточнили, что регион представит 31 спортсмен.

За медали поборются Александра Козлова (48 килограммов), Елизавета Лапшина и София Полущева (обе 57 килограммов), Дарья Захарова и Анастасия Мороз (обе 52 килограмма), Дзерасса Дзагоева (63 килограммов) и Замират Кусаева (свыше 78 килограммов).

Мужскую часть сборной представят спортсмены различных весовых категорий: в категории до 60 килограммов выступят Григорий Габриелян, Дмитрий Котельников, Ислам Седрединов и Александр Плеханов.

В весе 66 килограммов на татами выйдут Яго Абуладзе, Константин Зюзин, Андрей Самойленко, Иван Цветков и Кантимир Замбатов. Иван Золотов, Марк Мартыненко и Василий Сергеев будут соревноваться в категории 73 килограмма.

В весовой категории 81 килограмм за победу поборются Таулан Байсиев, Хетаг Ахполов, Александр Борисов и Геннадий Абдуладзе. В категории 90 килограммов выступят Астемир Абазов, Алан Хубецов и Ролан Кунижев.

В тяжелом весе (100 килограммов) свои силы испытают Идар Бифов, Дамир Губиев и Турал Нагиев, а в категории свыше 100 килограммов — Кирилл Кудряшов и Мурат Хубаев.

Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин пройдет с 14 по 20 октября в Екатеринбурге в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В масштабных соревнованиях примут участие более 500 дзюдоистов из 65 регионов страны, включая действующих чемпионов и призеров мировых и европейских первенств.