Свыше 30 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 21 по 25 июля Комитет по конкурентной политике Московской области объявил 33 социальных государственных закупки. Их разместили на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ и в Единой информационной системе.

Среди опубликованных закупок — работы по реконструкции мостов через реку Яхрому в Дмитровском округе, залив возле поселка Тишково в Пушкинском округе, реку Исьму около деревни Симбухово в Наро-Фоминском округе и через реку Нару в Одинцовском округе.

Также запланирован капитальный ремонт автомобильных дорог в Дмитровском и Лосино-Петровском округах.

В рамках программы развития инженерной инфраструктуры в Звездном Городке построят новые участки теплосетей и системы горячего водоснабжения, а в Чехове — участки тепловых магистралей от котельной.

Программа ремонта социальной инфраструктуры включает модернизацию школы в Коломне, Софринского образовательного комплекса в Пушкинском округе, а также специализированных школ для детей с ограниченными возможностями здоровья в Щелкове и Наро-Фоминске.