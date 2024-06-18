Свыше 30 СНТ газифицируют в Химках по президентскому проекту

Газопровод проложат к 34 садовым товариществам городского округа Химки по федеральной программе. Президентский проект «Социальная газификация» позволяет подвести топливо к жилым домам бесплатно.

Сейчас проводят инвентаризацию всех 126 садово-огороднических некоммерческих товариществ в Химках. Федеральная программа уже обеспечила подключение газа в 28 поселениях городского округа, это около 500 домов. Теперь в рамках проекта топливом обеспечат еще 34 участка.

«Социальная газификация» — это федеральная программа, по которой государство гарантирует бесплатное проведение топлива от магистральной трубы до границы домовладения. Стать участником проекта может собственник, чья постройка официально зарегистрирована в едином государственном реестре недвижимости. Узнать подробности программы можно на официальном сайте Единого оператора газификации.

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