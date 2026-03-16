Свыше 30 рабочих мест создадут на новой животноводческой ферме в Клину

Возле деревни Болдыриха в городском округе Клин начала работать животноводческая ферма МТФ «Елгозино». В комплексе могут разместиться 800 дойных коров.

В год на ферме будут производить около 9,6 тысячи тонн молока. В проект вложили свыше 3,2 миллиарда рублей.

«В прошлом году хозяйства Московской области произвели около 700 тысяч тонн сырого молока. Нашей стратегической задачей остается развитие этого направления. Запуск нового комплекса укрепляет потенциал регионального агропрома и способствует реализации целевых показателей государственной программы „Сельское хозяйство Подмосковья“», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

Ведомство оказало значительную поддержку предприятию в реализации проекта, в том числе в вопросе согласования льготного инвестиционного кредита на строительство.

В комплексе площадью 45 тысяч квадратных метров разместили коровник, телятник, пространство для нетелей, доильно-молочный блок, административное здание, сухостойное отделение, профилакторий, а также вспомогательную инфраструктуру, в том числе место для хранения кормов.

МТФ «Елгозино», входящее в состав группы компаний «Агрофирма Елгозинское», работает с 2012 года. Предприятие занимается молочным животноводством, выращиванием нетелей голштино-фризской породы и производством сырого молока.

Проект позволил создать свыше 30 дополнительных рабочих мест.