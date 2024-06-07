Свыше 30 проектов по организации дорожного движения разработали в Лобне
Глава Лобни Анна Кротова сообщила в своем Telegram-канале о заказе администрацией городского округа разработки 33 проектов организации дорожного движения. Их применят для проблемных дворов и дорог муниципалитета.
Один из готовых проектов уже обсудили с жителями улицы Лейтенанта Бойко, которые ранее жаловались на грузовики, использующие жилую зону для объезда улицы Текстильная.
Жители в целом одобрили предложенный проект и также запросили установку светофора и камер фотовидеофиксации. Вопрос установки камер дополнительно рассмотрят в течение двух недель.
Напомним, что проекты организации дорожного движения — это проектная деятельность, направленная на анализ транспортных потоков с целью установления знаков ограничения движения транспорта.
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