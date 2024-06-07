Свыше 30 проектов по организации дорожного движения разработали в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Глава Лобни Анна Кротова сообщила в своем Telegram-канале о заказе администрацией городского округа разработки 33 проектов организации дорожного движения. Их применят для проблемных дворов и дорог муниципалитета.

Один из готовых проектов уже обсудили с жителями улицы Лейтенанта Бойко, которые ранее жаловались на грузовики, использующие жилую зону для объезда улицы Текстильная.

Жители в целом одобрили предложенный проект и также запросили установку светофора и камер фотовидеофиксации. Вопрос установки камер дополнительно рассмотрят в течение двух недель.

Напомним, что проекты организации дорожного движения — это проектная деятельность, направленная на анализ транспортных потоков с целью установления знаков ограничения движения транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вассалы «свободного мира»? США унизили Грузию за чрезмерную самостоятельность

«А демократию ли мы поддерживаем?» Политолог — о попытках Запада найти замену Зеленскому

О приоритетах и поддержке. Как развивается агропромышленный комплекс Подмосковья

Marvel по-русски. Что известно о вселенной супергероев «Союзмультфильма»

Подмосковье, Китай и Казахстан построят логистический хаб по договору на ПМЭФ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте