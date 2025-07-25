Свыше 30 подольских медиков подали заявки на премию «Подмосковный врач»

17 врачей Подольской областной клинической больницы, пять сотрудников Подольского родильного дома и девять специалистов Подольской детской больницы участвуют в конкурсном отборе на премию «Подмосковный врач». Они борются за престижное звание и солидную денежную премию в размере 300 тысяч рублей.

Всего 232 медицинских специалиста Подмосковья проходят отборочные испытания на базе МОНИКИ имени Михаила Владимирского. Конкурс включает два этапа. Сначала участникам предстоит пройти тестирование в специально оборудованных аудиториях, а затем — продемонстрировать свои профессиональные навыки на современных медицинских симуляторах и роботах.

Итоги конкурса подведут в декабре. Всего предполагают выбрать 60 лауреатов.

Параллельно продолжается прием заявок на аналогичный конкурс для среднего медперсонала — медсестер, фельдшеров и других медработников.