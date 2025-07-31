Свыше 30 подмосковных студентов прошли стажировку в Китае

Свыше 30 студентов Государственного социально-гуманитарного университета Коломны посетили колледж городского строительства в Шанхае. Они изучали китайский язык, посещали занятия по каллиграфии и экскурсии.

ГСГУ и Шанхайский колледж установили сотрудничество. Совместно учреждения уже реализовали несколько проектов, в том числе стажировку по изучению китайского языка.

«Соглашение о сотрудничестве было подписано прошлой осенью во время визита к нам китайской делегации во главе с директором колледжа», — сказал помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов.

Студентов встретила Летняя языковая школа при Шанхайском колледже. Две недели они посещали уроки, знакомились с историческими памятниками и современной архитектурой. В результате они углубили свои знания о китайской культуре.

В ведомстве добавили, что ГСГУ продолжит укреплять связи с коллегами из других стран.