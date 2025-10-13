Свыше 30 педагогов прошли обучение в животноводческом комплексе в Наро-Фоминске

Современное сельское хозяйство открывает свои двери для системы образования. Животноводческий комплекс «Рота-Агро Благовещенье» в Наро-Фоминске принял у себя педагогов, которые проходят курсы повышения квалификации, организованные Университетом Вернадского.

Инициативу реализуют в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», нацеленного на подготовку новых кадров для агропромышленного комплекса.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что выездной семинар объединил более 30 преподавателей химии, биологии, физики и математики из учебных заведений Московской и Тульской областей.

Главной задачей мероприятия стала демонстрация того, как передовые технологии меняют облик современного агропромышленного комплекса, что позволит учителям доносить до школьников реальные сведения о профессиях в аграрной сфере, укрепляя связь между теорией и практикой.

В программу посещения вошли экскурсия на молочно-товарный комплекс, рассчитанный на четыре тысячи голов крупного рогатого скота, и знакомство с овцеводческой фермой.

Педагогам показали, как функционируют автоматизированные системы управления стадом и доильные установки, а также подробно рассказали о современных методах выращивания животных и технологиях заготовки кормовой базы.

Представители «Рота-Агро» обратили внимание на значимость образовательных проектов для перспективного развития отрасли. Компания намерена и дальше активно сотрудничать с Университетом Вернадского в деле подготовки молодых и компетентных специалистов для агропромышленного сектора.