Свыше 30 патриотических мероприятий организовали в Химках с начала месяца

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Администрация городского округа Химки запустила патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе провели свыше 30 тематических мероприятий с начала месяца.

Жители Химок регулярно участвуют в благотворительных акциях в поддержку семей военнослужащих, круглых столах и тематических встречах. Так, в округе прошла патриотическая лекция в преддверии Дня начала Сталинградской битвы и турниры к годовщине Олимпийских игр 1980 года.

«Этот проект позволяет нашим химчанам с пользой проводить свое свободное время, не выезжая за пределы округа. На таких встречах жители узнают много нового, знакомятся с героями и находят единомышленников», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что в Химках особое внимание уделяется сохранению исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны.

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