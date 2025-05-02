Свыше 30 объектов теплоснабжения построили и обновили в Серпухове за 4 года

Депутат Совета депутатов Вячеслав Орехов рассказал о том, какие работы выполнили специалисты «Газпром теплоэнерго Московская область» в городском округе Серпухов. С 2020 по 2023 годы в муниципалитете построили и реконструировали 34 объекта теплоэнергетики, которые обеспечивают ресурсом свыше 70 тысяч жителей.

Например, вместо старой паровой в деревне Большое Грызлово установили современную блочно-модульную котельную мощностью 5,25 мегаватт. Объект не только экономит расходы теплоснабжающей компании, но и снабжает ресурсом более 1000 жителей населенного пункта.

Новую блочно-модульную котельную мощностью 4,25 мегаватт возвели в поселке Пограничный. Она обеспечивает теплом 732 жителя.

Помимо этого, модернизировали котельные в Серпухове на улице Горького, дом № 6 Г, на улице Джона Рида, дом № 3 Б, на улице Звездная, № 4 А.

Отметим, что обновление системы теплоснабжения в округе продолжается. Современное оборудование и бесперебойно снабжает ресурсом население, и снижает нагрузку на экологию.