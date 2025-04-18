Свыше 30 новых камер уличного видеонаблюдения установили в Волоколамске

Современные комплексы видеонаблюдения продолжают устанавливать в Волоколамске. На улицах муниципалитета появилось еще 30 таких устройств.

Камеры теперь есть на Ново-Солдатской улице и в сквере возле дворца спорта «Лама». Всего специалисты установили 34 таких устройства.

Их подключат к областной системе «Безопасный регион». В нее включены несколько десятков тысяч камер, которые находятся в парках и скверах, на домах и подъездах, дорожных развязках и перекрестках.

К информации, которую записывают устройства, имеют доступ сотрудники силовых ведомств, а также специалисты администрации Волоколамского муниципального округа.

«Установка камер наблюдения является важным шагом для повышения безопасности жителей нашего округа. Камеры помогают выявлять нарушения и обеспечивают дополнительную защиту», — отметил заместитель главы Волоколамского округа Алексей Винтов.