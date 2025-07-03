Свыше 30 незаконных торговых точек снесли в Богородском округе с начала года

В Богородском округе активно ликвидируют несанкционированные торговые конструкции по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом процессе участвуют как представители администрации, так и сами владельцы.

В Электроуглях начался демонтаж четырех незаконных ларьков. На первом этапе рабочие разбирали внутренние помещения, затем перешли к удалению самих конструкций. Предприниматели, которые получили уведомления о предстоящем сносе, нередко заранее вывозят оборудование и разбирают свои павильоны. Однако в случае игнорирования предписаний, объекты демонтируют сотрудники муниципалитета.

С начала года в округе уже ликвидировали свыше тридцати палаток. В планах на 2025 год — устранение еще 66 объектов, что позволит улучшить облик улиц и привести их в соответствие с современными нормами. За последние 2,5 года в округе было демонтировано более ста таких сооружений.

В соответствии с долгосрочной стратегией Московской области, в ближайшие три года планируют сократить число нестационарных торговых объектов более чем в два раза. В 2025 году демонтируют 3,5 тысячи ларьков и прочих строений.