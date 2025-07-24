Свыше 30 мигрантов в Ленинском округе обязали встать на воинский учет

В Ленинском городском округе сотрудники военного комиссариата муниципалитета, а также Домодедова вместе с полицейскими провели очередной рейд по проверке соблюдения законодательства натурализованными гражданами России. По итогам мероприятия 32 человека доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

Как рассказали сотрудники Управления МВД России по Ленинскому округу, в отношении нарушителей составили протоколы по статье 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Всем задержанным вручили повестки для постановки на воинский учет по месту жительства.

Подобные рейды провели также в одном из торговых комплексов Видного и на строительном рынке в Апаринках. Полицейские проверили у иностранных граждан документы. Каждого нарушителя режима пребывания на территории Российской Федерации оштрафуют на пять тысяч рублей.

Сотрудники Управления МВД России по Ленинскому округу напомнили, что в соответствии с Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» новые граждане России должны в течение двух недель со дня приобретения российского гражданства прибыть в военный комиссариат для постановки на воинский учет или в недельный срок подать заявление через портал «Госуслуги».