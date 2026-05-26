Свыше 30 медиков представят Подмосковье на всероссийском конкурсе профмастерства

В Московской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Победителями стали более 30 медработников, которым предстоит представить Подмосковье на федеральном уровне.

Конкурс профессионального мастерства проводят ежегодно.

«В региональном этапе конкурса определен 31 победитель в различных номинациях, все они получат денежную премию: врачи — 190 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 145 тысяч рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Победителей определила конкурсная комиссия.

В областном Министерстве здравоохранения напомнили, что в прошлом году представители Подмосковья также вошли в число лучших специалистов страны. Так, первое место в номинации «Лучший врач общей практики» получил Иван Рыбин, лучшим фтизиатром России признали Анну Андрианову, а третье место в категории медицинской реабилитации занял Павел Найденов.