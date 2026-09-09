Свыше 30 километров тротуаров построили вдоль дорог Подмосковья по нацпроекту

В Подмосковье активно развивают сеть тротуаров вдоль региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В настоящее время специалисты «Мосавтодора» завершили строительство более 32 километров тротуаров на 41 участке, охватив 20 городских округов.

Наибольший объем работ выполнили в Серпухове, Чехове, Павлово-Посадском и Одинцовском округах.

«Сейчас работы по обустройству 16 километров тротуаров продолжаются в 13 округах на 23 участках — дорожники обустраивают корыто, песчаное и щебеночное основания, бордюрный камень и проводят укладку асфальтобетонного покрытия», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самым протяженным объектом стал путь от деревни Сераксеево до Мартьяново в городском округе Серпухов (3,7 километра). На втором месте — участок между деревнями Улитино и Щекутово в Павлово-Посадском округе. В деревне Курганье (Домодедово) обустроили свыше 2,3 километра пути к санаторию, парку, станциям скорой помощи, пожарной части и храму Архангела Михаила.

Новые дорожки также появились на Разинском шоссе в Балашихе, в деревне Дроздово Ленинского округа, у станции Фрязево (Электросталь), в Горетовке (Солнечногорск), Кобылино (Шаховская), Судниково (Волоколамский округ) и селе Атепцево (Наро-Фоминский).

До конца года планируют построить еще 105 тротуаров общей протяженностью 68 километров. Для удобства маломобильных пешеходов новые объекты оснащают пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой.