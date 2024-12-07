Свыше 30 художников из Химок поучаствовали в международном конкурсе

Воспитанники изостудии «Радуга» в Химках присоединились к седьмому международному конкурсу детского рисунка «Моя Россия». Всего от округа выступили 30 авторов.

Конкурс провели в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В своих работах дети проиллюстрировали различные сюжеты об истории героического подвига русского народа, который приблизил Великую Победу», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Отборочный этап на конкурс еще не завершен: он продлится до 15 февраля. Принять участие может каждый желающий в возрасте от шести до 17 лет. Отправить заявку можно на официальном сайте конкурса. Победителей объявят 4 мая.

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