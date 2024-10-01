Свыше 30 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье опубликовали 33 госзакупки на ремонт, благоустройство и другие работы. Подрядчиков найдут, в том числе для модернизации теплосетей.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, госзакупки опубликовали на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Среди них — тендер на капитальный ремонт участков теплосетей в Истре, Серебряных Прудах, Дмитрове и других округах, а также на обновление трубопроводов воды или сточных вод в Одинцове и котельных в Наро-Фоминске.

В Воскресенске запланировали провести реконструкцию канализационно-насосной станции, а в Серебряных Прудах преобразят здание детской музыкальной школе. В Клину новый облик получил стадион.

Кроме того, в Подольске благоустроят сквер, а в Красногорске — участок набережной.

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