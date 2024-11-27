Свыше 30 единиц спецтехники вывели на уборку снега в Реутове

Специалисты коммунальной службы в городском округе Реутов продолжают борьбу со снегом и гололедом. На улицы наукограда вывели более 230 работников хозяйственно-эксплуатационного управления и свыше 30 машин спецтехники.

Счищают ледяную корку и посыпают асфальт противогололедными материалами три комплексные дорожные машины и три трактора МТЗ. Управляют техникой 19 специалистов коммунальной службы.

Пешеходные дороги и общественные пространства приводят в порядок восемь тракторов и 30 работников. Смесь против гололеда используют в соответствии с нормативом.

Во дворах дополнительно работают 16 машин и 184 дворника. Они очищают дороги и с помощью снегоуборочной техники, и вручную.

Напомним, в этом году в автопарке Реутова для уборки снега подготовили 40 машин и 20 ручных роторов. Для ликвидации гололеда заготовили 200 тонн соли. Всю технику подключили к российской спутниковой системе навигации и региональной навигационно-информационной системе.

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